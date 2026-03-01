Empate sem golos não deixa ninguém contente

01 mar, 2026 - 22:25
Rio Ave e Famalicão empataram 0-0 em partida da jornada 24 da I Liga.
O resultado não beneficia nenhuma das equipas. Uma quer fugir à despromoção e a outra tenta chegar à Europa.
A partida não teve golos, mas foram 25 os remates (15-10, a favor da equipa da casa). Faltou eficácia às duas equipas, mas Pedro Santos ainda acertou no poste para os famalicenses, que tiveram ainda uma bola "tirada" em cima da linha.
Com este ponto, o Rio Ave sobe aos 20 e o Famalicão aos 35.
Veja o resumo da partida: