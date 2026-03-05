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I Liga

Afonso Assis renova contrato com Moreirense

05 mar, 2026 - 22:07 • Lusa

Jovem fica nos “cónegos” até 2030.

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O médio Afonso Assis e o Moreirense acertaram a renovação do contrato até 2030, informou o clube da I Liga, através do site oficial.

“O médio, que tinha um vínculo válido até 2029, prolongou a sua ligação ao Moreirense por mais uma temporada, passando o novo contrato a vigorar até 2030”, refere o comunicado publicado pelo emblema de Moreira de Cónegos.

Nascido em Guimarães, o jogador, de 19 anos, cumpriu a formação no Salgueiral e no Moreirense.

Estreou-se pela equipa principal dos “cónegos” na época 2024/25, na visita ao FC Porto (derrota por 3-1), antes de somar, até agora, 14 jogos na presente temporada, com um golo marcado no empate perante o Estoril (3-3), referente à 13.ª jornada.

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