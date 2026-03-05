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Futebol Nacional

Jesualdo Ferreira: "Braga mexe com as classificações", a começar pela receção ao Sporting

05 mar, 2026 - 12:55 • Rui Viegas

Minhotos e lisboetas encontram-se este sábado na Pedreira.

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Jesualdo Ferreira defende que o Sp. Braga tem a oportunidade, contra o Sporting, de "mexer com as contas do campeonato". É com este ângulo, qual alerta, que o antigo treinador de minhotos e lisboetas antevê deste sábado para a ronda 25 da Primeira Liga.

Mas também o Benfica tem de pensar nisto, pois ainda defrontará a equipa de Carlos Vicens na presente temporada.

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"O Braga é um obstáculo grande para o Sporting e é daquelas equipas que condiciona os campeonatos, que mexe com as classificações, a começar por este jogo. E depois com o Benfica, que ainda aí vem", sustenta, ao mesmo tempo que responsabiliza os leões para o encontro da Pedreira.

"O Sporting não pode deixar o Benfica aproximar-se e o Braga está no seu lugar habitual. E sempre que os três grandes estão mais fortes, o Braga tem mais possibilidades de chegar ao segundo ou terceiro lugares. Como já aconteceu", argumenta, em Bola Branca, a finalizar.

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