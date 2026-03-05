O Benfica é "favorito" no domingo contra o FC Porto, diz Jesualdo Ferreira (que não valoriza o 'síndrome Farioli')

O Benfica é favorito no Clássico de domingo contra o FC Porto. A opinião é de Jesualdo Ferreira, que passou pelo banco de ambos os clubes.



Em declarações a Bola Branca, o Professor considera que o desafio da Luz "decide o ‘próximo futuro’ do Benfica. Ou seja, não o título mas o lugar em aberto para jogar a Champions e ao mesmo tempo aproximar-se do Porto".

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Por outro lado, haverá um 'síndrome Farioli" nesta ponta final da temporada, em face daquilo porque passou o treinador dos dragões nos Países Baixos, perdendo o campeonato sobre a linha de meta? Jesualdo Ferreira sustenta que tal não "limitará o italiano", mas não deixará de ser um "fator de preocupação".

Benfica e FC Porto chegam ao embate da 25ª jornada separados por sete pontos e com algumas ausências de peso nas equipas: Aursnes, no Benfica, e Samu ou De Jong, no FC Porto. De acordo com o técnico de 79 anos, estas baixas serão mais sentidas nos azuis e brancos.

"O Benfica tem mais soluções do que tinha há um ou dois meses e é o próprio [José] Mourinho quer o diz. Já o Porto poderá ter mais dificuldades na solução Samu. Uma das soluções, que chegou agora [Moffi], tem apenas minutos. O outro, Gul, tem apenas 'entradas' na equipa", justifica a sua opinião.