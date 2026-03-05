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I Liga
Rio Ave renova com Lomboto
05 mar, 2026 - 21:39 • Lusa
Francês está em Vila do Conde desde 2022.
O Rio Ave, da I Liga, anunciou a renovação de contrato com o defesa francês Julien Lomboto, que fica vinculado aos vila-condenses até 2028.
O jovem gaulês, de 23 anos, que também pode jogar como médio defensivo, chegou aos Arcos em 2022, proveniente do Estrasburgo, começando a alinhar nas equipas jovens até se fixar no plantel principal.
Apesar de não ser um dos mais utilizados do grupo, o defesa já participou esta época em cinco jogos da equipa principal, superando a três aparições que tinha somado desde 2022.
Neste período, Lomboto foi duas vezes emprestado, a Oliveirense e Torreense, ambos na II Liga, onde foi utilizado com mais regularidade.
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