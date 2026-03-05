Vasco Seabra espera “melhor nível” para derrotar Famalicão

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, quer o Arouca "no melhor nível" para vencer um Famalicão "com processos muito claros", no encontro da 25.ª jornada da I Liga.

"Espero um Famalicão igual a si próprio. Têm três vitórias nos últimos três jogos em casa. É um campo tradicionalmente difícil, são fortes no próprio terreno. É uma equipa que sofre muito poucos golos, à exceção do jogo em Barcelos, com processos muito claros e são fortes nessa ideia. Mérito do Hugo [Oliveira] e dos jogadores. Teremos de estar no melhor nível, como temos vindo a estar", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.

O Famalicão tem neste momento a quarta melhor defesa da Liga, com apenas 21 golos sofridos, em 24 partidas. O técnico dos 'lobos' espera um "bom jogo" e que "todos" possam estar ao nível da partida. "Eles expõem-se muito pouco em termos de transição defensiva. Fazem muitas faltas para estancar os ataques adversários.

Teremos de ser capazes de lidar com o momento de transição e pressão. Espero que todos possam estar obviamente ao nível, incluindo a equipa de arbitragem e adeptos", disse.

O Arouca está prestes a começar uma série que, na primeira volta, terminou com cinco derrotas consecutivas para o campeonato. O treinador, de 42 anos, sente a equipa "mais preparada" para enfrentar esta sequência, tanto a nível estatístico como de sensações transmitidas. "O registo demonstra que sofremos muito menos e marcamos mais. As métricas físicas e o número de pressões também são melhores. Para além disso, o nosso olhómetro também nos faz sentir capazes de chegar aos jogos e sair vencedores", realçou.

Fally Mayulu chegou aos lobos no último dia do mercado, contudo, ainda não se estreou na convocatória. Vasco Seabra esclareceu que o jogador "não está lesionado", mas chegou com alguns desconfortos físicos e ainda não integrou "a 100%" os trabalhos da equipa e espera poder contar com ele dentro de "uma ou duas semanas".

Já Javi Sánchez, que saiu lesionado na visita ao FC Porto, já se encontra recuperado e poderá ser opção, bem como Pedro Santos. O médio Mateo Flores é a única baixa para o encontro com o Famalicão.

O Arouca, 11.º classificado, com 26 pontos, visita o Famalicão, sexto, com 36, na sexta-feira, às 20h15, em jogo sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.