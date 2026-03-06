Argel avisa para "última oportunidade" do Benfica, perante FC Porto a jogar com a vantagem

Argel Fuchs, antigo central que passou por Benfica e FC Porto, avisa, em declarações a Bola Branca, que o clássico de domingo é "a última oportunidade do Benfica", perante um FC Porto que visita a Luz com uma vantagem de sete pontos na frente do campeonato.

O ex-jogador, e atual treinador, entrou em Portugal em 1999/00 pela porta dos dragões. Todavia, com o Palmeiras pelo meio, criou maior ligação às águias a seguir, durante as três épocas e meia (2001/02 a 2004).



"É a última oportunidade do Benfica, de trazer a diferença para quatro pontos, com uma nova abertura do campeonato e as três equipas grandes a lutarem pelo título. E tem a obrigação por jogar em casa", começa por referir Argel, de 51 anos, para quem "só a vitória interessa ao Benfica" e o campeonato este ano "vai decidir-se nos clássicos".

Porto com margem de manobra

Do outro lado, um FC Porto que, segundo o antigo defesa gaúcho, não surgirá em Lisboa de peito feito. Até porque sabe que tem uma vantagem confortável na liderança da Liga.



"O Porto não virá para cima do Benfica, está com sete pontos de vantagem. Virá defender bem e jogar no contra-ataque. Tem jogadores velozes na frente. Se o Porto sair da Luz com a mesma diferença, tira um rival da luta pelo título, e sabe disso", argumenta, antes de relembrar, com um exemplo do seu tempo e com a mesma desvantagem pontual, que é possível ainda à equipa de José Mourinho chegar ao topo.



"Em 2004/05 nós estávamos com sete pontos de atraso e conseguimos ganhar o campeonato. Vencemos lá com dois golos do Nuno Gomes e não perdemos mais. Então, uma equipa cresce e ganha confiança. Pode acontecer também", justifica o "xerife", a finalizar.

O Benfica-FC Porto está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz, e terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.