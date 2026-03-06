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Carlos Vicens e o Braga-Sporting: "Vamos estar mais frescos, queremos aproveitar isso"

06 mar, 2026 - 16:07 • Lusa

Segundo e quarto classificados encontram-se no sábado, a partir das 18h00, na Pedreira, em Braga.

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O treinador do Sporting de Braga disse esta sexta-feira querer aproveitar o facto de o Sporting ter jogado a meio da semana para vencer na receção aos leões, no sábado, na 25.ª jornada da I Liga de futebol.

O Sporting defrontou o F. C. Porto na terça-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (vitória por 1-0), e o técnico espanhol dos arsenalistas espera tirar vantagem disso.

"Obviamente que eles vêm com menos dias de preparação para o jogo e há uma diferença que temos que tentar aproveitar. Vamos estar mais frescos, os níveis de energia podem estar um pouco mais altos e queremos aproveitar isso. Vai ser um jogo intenso, entre duas equipas que tentam impor-se a atacar e, em determinados momentos, a energia pode ser um aspeto importante, sim", referiu, Carlos Vicens.

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Recentemente, após o jogo com os leões, o treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, considerou o Sporting a equipa mais forte do campeonato, apesar de não ser primeiro na tabela classificativa.

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"Não sei se é a mais forte, mas é uma das equipas que mais gosto de ver, sem dúvida. Porque tem muita posse de bola, tenta impor-se, tem muito jogo interior, tem individualidades e joga para explorá-las. Tem demonstrado que é uma equipa muito competitiva e os números também falam por si, seguem na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e na luta pelo título", elogiou.

O técnico frisou que vão defrontar-se "as duas equipas com mais posse de bola" do campeonato, com os bracarenses a liderarem esse item, e que é importante a equipa melhorar a reação à perda.

Sem o defesa-central Barisic, que se lesionou com o Nacional e é baixa certa, Carlos Vicens revelou que Gorby, Niakaté e El Ouazzani, que estiveram ausentes nos últimos tempos, treinaram toda a semana.

"Ainda temos o Paulo Oliveira que substituiu o Barisic no último jogo. Temos alternativas, mas ainda nos falta um treino e vamos ver o "feeling" dos jogadores e o nosso para depois tomar decisões", disse.

Zalazar está a fazer a melhor época de sempre (20 golos) e o treinador espanhol explicou que, no início da época, foi pedido ao médio internacional uruguaio que fosse mais constante durante o jogo.

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"Ele tinha umas arrancadas que podiam mudar jogos, mas falámos com ele para que fosse mais constante durante o jogo. Precisamos dele continuamente. Hoje, o Zalazar continua a ter essas arrancadas, mas participa durante mais tempo, é mais constante e conectado no jogo", disse.

No final do jogo na Madeira, com o Nacional (vitória por 2-1), Carlos Vicens festejou de forma efusiva junto dos adeptos bracarenses.

"Vínhamos de uns dias difíceis para eles pelo que aconteceu no dérbi [com o Vitória de Guimarães], são sempre eles que nos apoiam durante toda a temporada e quis demonstrar que estamos com eles nas horas boas e nas más, que estamos unidos e que juntos somos mais fortes", explicou.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 45 pontos, e Sporting, segundo, com 61, defrontam-se a partir das 18 horas de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

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