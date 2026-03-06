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II Liga
Chaves derrota Académico Viseu
06 mar, 2026 - 21:19
Jorge Delgado marcou único golo do jogo.
O D. Chaves venceu o Académico de Viseu, por 1-0, em partida da jornada 25 da II Liga. O encontro foi disputado à porta fechada.
O único golo da partida foi apontado aos 78 minutos, por Jorge Delgado, na recarga a um remate à barra de Reinaldo.
Com este triunfo, os transmontanos sobem aos 33 pontos, a três do Torreense.
Já o Académico Viseu, apesar da derrota, continua no segundo lugar.
- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
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