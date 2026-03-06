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I Liga
Famalicão ganha ao Arouca
06 mar, 2026 - 22:40
Rodrigo Pinheiro marcou o único golo do jogo.
O Famalicão venceu o Arouca, por 1-0, em partida da jornada 25 da I Liga.
O único golo da partida foi apontado por Rodrigo Pinheiro, aos 82 minutos.
Os minhotos somam a terceira partida consecutiva sem derrotas. Já os arouquenses têm o segundo desaire consecutivo.
Com este resultado, o Famalicão sobe aos 39 pontos, a um do Gil Vicente, que ainda não jogou nesta jornada, enquanto o Arouca tem 26.
Veja o resumo:
- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
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