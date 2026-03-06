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Homenagem
FPF decreta minuto de silêncio por Lobo Antunes
06 mar, 2026 - 23:20
Escritor faleceu esta quinta-feira.
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decreta minuto de silêncio em todos os jogos realizados no sábado em homenagem ao escritor António Lobo Antunes.
Em comunicado, a FPF explica que “a decisão pretende assinalar e honrar a memória de uma das figuras maiores da literatura portuguesa contemporânea, cuja obra marcou várias gerações em Portugal e no estrangeiro”.
“A FPF presta assim tributo a António Lobo Antunes no quadro do luto nacional decretado pelo Governo português”, acrescenta.
Lobo Antunes faleceu esta quinta-feira, aos 83 anos.
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