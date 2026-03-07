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I Liga

Empate entre Moreirense e Nacional

07 mar, 2026 - 17:43

Partida teve dois golos. Veja o resumo da partida.

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O Moreirense empatou 1-1 frente ao Nacional, em partida da jornada 25 da I Liga.

Os golos foram apontados por Luís Semedo, aos 45+7, para os donos da casa, e Miguel Baeza, aos 67 minutos, para os insulares.

É o terceiro jogo seguido dos cónegos sem vencer. Já o Nacional vinha precisamente de três derrotas.

Com este empate, o Moreirense sobe aos 35 pontos. Por sua vez, o Nacional passa a somar 22.

Veja o resumo da partida:

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