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I Liga
Empate entre Moreirense e Nacional
07 mar, 2026 - 17:43
Partida teve dois golos. Veja o resumo da partida.
O Moreirense empatou 1-1 frente ao Nacional, em partida da jornada 25 da I Liga.
Os golos foram apontados por Luís Semedo, aos 45+7, para os donos da casa, e Miguel Baeza, aos 67 minutos, para os insulares.
É o terceiro jogo seguido dos cónegos sem vencer. Já o Nacional vinha precisamente de três derrotas.
Com este empate, o Moreirense sobe aos 35 pontos. Por sua vez, o Nacional passa a somar 22.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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