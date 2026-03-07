- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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I Liga
Empate sem golos
07 mar, 2026 - 18:06
Veja o resumo da partida.
O Alverca e o AVS empataram 0-0, em partida da jornada 25 da I Liga.
Os ribatejanos tiveram mais remates, mas sem eficácia, e seguem numa sequência de sete jogos sem ganhar (cinco empates e duas derrotas).
Já o AVS mantém a “lanterna vermelha”, com apenas 10 pontos, já a nove da zona de descida.
A equipa da casa soma 28 pontos.
Veja o resumo da partida:
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