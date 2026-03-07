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Francesco Farioli: "Nenhum resultado vai fechar o capítulo para ninguém"

07 mar, 2026 - 10:54 • João Carlos Malta

Entre elogios ao Benfica, o treinador do Porto diz que a equipa está preparada e em boa forma para atacar o clássico da Luz. retirou pressão à equipa e disse que o jogo não vai ser decisivo para nenhuma das equipas.

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O treinador do FC do Porto, Francesco Farioli, disse na antevisão do clássico de domingo com o Benfica que "nenhum resultado vai fechar o capítulo para ninguém".

"Posso dizer por experiência pessoal que nenhum resultado vai afastar ninguém. Quanto ao Benfica, com Mourinho, estão claramente com uma mentalidade ofensiva. Se olharmos para o que fizeram no Bernabéu exerceram uma pressão brilhante extraordinária. Sabemos o que esperar, que vai ser difícil e estamos preparados", analisou o treinador italiano.

O mesmo Farioli disse que ainda há 30 pontos em disputa e acima de tudo "temos de nos focar em nós próprios e no que temos a fazer".

Sobre o Benfica, o mesmo Farioli considerou que os encarnados "são sempre candidatos". "Melhoraram bastante desde a entrada de José Mourinho e estão num bom momento de forma. Tem vindo a provar a sua qualidade".

Numa semana marcado por dois clássicos, o técnico dos azuis e brancos afirmou que a equipa está bem. "Fizemos uma preparação dividida em duas, recordando que fomos a Alvalade sem alguns dos nossos principais jogadores e isso foi pouco valorizado. Agora recuperámos algumas energias que é o que realmente para o jogo de amanhã", sublinha.

Em relação às condições dos centrais do FC Porto, o líder portista disse que Bednarek vai treinar este sábado para perceber "em que condição está". "Mas é certo que se estiver disponível vai precisar de um analgésico", declarou.

Quanto o Thiago Silva "está a recuperar", "já tem trabalhado com a equipa" e "estamos contente de o ter de volta".

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