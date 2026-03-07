Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 4 para Miguel Nogueira. "Dois penáltis bem assinalados"

07 mar, 2026 - 21:41

Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Sp. Braga - Sporting.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Miguel Nogueira, árbitro do Sp. Braga - Sporting, partida da jornada 25 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que a exibição geral foi “bem positiva”.

Miguel Nogueira foi “assertivo nos lances capitais e os penáltis foram bem assinalados”. Há dois lances que terminam com mão na bola.

Na primeira parte, os cartões amarelos foram “bem exibidos”.

Aos 43 minutos há falta de Paulo Oliveira. Segundo amarelo? “Não é lance para cartão”, diz Tiago Rocha.

Já na segunda parte houve “mais trabalho, mas bem técnica e disciplinarmente.

Por tudo isto, nota 4 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, Sp. Braga e Sporting empataram 2-2.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)