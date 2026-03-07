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VAR Bola Branca
Nota 4 para Miguel Nogueira. "Dois penáltis bem assinalados"
07 mar, 2026 - 21:41
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Sp. Braga - Sporting.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Miguel Nogueira, árbitro do Sp. Braga - Sporting, partida da jornada 25 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que a exibição geral foi “bem positiva”.
Miguel Nogueira foi “assertivo nos lances capitais e os penáltis foram bem assinalados”. Há dois lances que terminam com mão na bola.
Na primeira parte, os cartões amarelos foram “bem exibidos”.
Aos 43 minutos há falta de Paulo Oliveira. Segundo amarelo? “Não é lance para cartão”, diz Tiago Rocha.
Já na segunda parte houve “mais trabalho, mas bem técnica e disciplinarmente.
Por tudo isto, nota 4 para a equipa de arbitragem.
Dentro das quatro linhas, Sp. Braga e Sporting empataram 2-2.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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