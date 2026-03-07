Vicens. "Equipa acreditou em procurar o golo até final"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogia a crença da sua equipa contra o Sporting.

Sp. Braga com dificuldades na primeira parte

"Falámos muito sobre o facto de jogarmos contra uma grande equipa e que tínhamos que ser Braga, caso contrário teríamos dificuldades. Tínhamos pela frente uma equipa que faz as coisas muito bem. Tentei durante a semana transmitir confiança, querer mais a bola. Por vezes tínhamos que pressionar e não é fácil, mas tem que ser. Acabaram por receber a mensagem que deixei, de crer mais do que nunca, e conseguimos um ponto. Pode ser visto como um prémio. Falta muito... ainda faltam jogos importantes."

Primeiro golo do Sporting foi no último minuto da primeira parte

"Não tinha a ver com a situação de sair com a bola controlada. Aconteceu no último minuto da primeira parte. São detalhes que têm que servir de lição para continuarmos a melhorar. Quando os resultados dependem de detalhes, eles têm que estar do teu lado e tem que se saber competir. E agora vamos ter Liga Europa, os detalhes vão ser importantes. Temos que aprender porque já são várias vezes esta temporada"

Alterações

"Sabíamos que tinham jogado um jogo de alta intensidade durante a semana e que tínhamos mais descanso. Tínhamos que ter esse extra de energia. Não gosto de perder o controlo dos jogos e só colocar o foco no último terço. Com as alterações, quisemos meter gente de ataque mas sem perder o controlo. Foi assim que conseguimos vencer na Madeira e que hoje tivemos a oportunidade no penálti"

Crença da equipa

"É verdade. Estes jogos têm que servir para percebermos que insistir dá créditos, mas que também há um processo durante o jogo e que não devemos depender de individualidades ou de um penálti. A equipa acreditou em procurar o golo até final através de ser Braga mais do que nunca"

O Sp. Braga empatou 2-2 contra o Sporting em partida da jornada 25 da I Liga.