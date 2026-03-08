- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Benfica 2-2 FC Porto
Empate deixa tudo na mesma
08 mar, 2026 - 20:25 • Carlos Calaveiras
Distância dos quatro primeiros fica na mesma após a jornada 25 e, assim sendo, são os dragões a sair beneficiados.
O Benfica e o FC Porto empataram 2-2 em partida da jornada 24 da I Liga. A classificação dos lugares cimeiros ficou na mesma, o que acaba por beneficiar os dragões.
Foi mais uma partida com duas partes distintas: os dragões foram melhores na primeira parte e marcaram dois golos (Froholdt e Pietuszewski) aproveitando dois erros defensivos da equipa da Luz.
No segundo tempo, os encarnados subiram a partir do momento em que conseguiram reduzir o marcador, depois de terem feito aquilo que o treinador José Mourinho chamou de exibição "horrível".
O FC Porto foi tentando sair em contra-ataques, trocou os alas para manter a velocidade, teve até boas saídas, mas não propriamente grandes ocasiões para "matar" o jogo.
A partir do golo de Schjelderup, a equipa da Luz reagiu, subiu de rendimento, pressionou, chegou ao empate (por Leandro Barreiro) e apertou nos minutos finais.
O resultado acabou 2-2, justa a divisão de pontos, mas a haver um vencedor seria a equipa azul e branca porque esteve mais minutos por cima.
Com este empate, a juntar ao empate entre Braga e Sporting, o FC Porto mantém a liderança no campeonato e as distâncias.
Veja resumo da partida:
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