- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Empate, para não variar, na Reboleira
08 mar, 2026 - 17:57
Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.
O Estrela Amadora e o Gil Vicente empataram 2-2 em partida da jornada 25 da I Liga.
Pela equipa da Reboleira marcaram Jovane Cabral e Abraham Marcus.
Já pelos “galos” apontaram Murilo e Santí Garcia.
Após esta igualdade, o Gil Vicente chega aos 41 pontos, enquanto o Estrela da Amadora passa a 25.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
Comentários