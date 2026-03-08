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VAR Bola Branca

Nota 5 para João Pinheiro. "Não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis"

08 mar, 2026 - 21:45 • Redação

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Benfica – FC Porto.

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O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 5 a João Pinheiro, árbitro do Benfica – FC Porto, partida da jornada 25 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta foi “uma grande noite” na Luz no que diz respeito a arbitragem.

Um dos lances mais comentados é nos instantes finais, entre Diogo Costa e Pavlidis. O árbitro assinalou falta do avançado sobre o guarda-redes, os encarnados queixaram-se exatamente do contrário.

Tiago Antunes considera que “não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis”.

Na primeira parte, o árbitro teve uma “exibição positiva”, com “critério largo, sem perder controlo do jogo”

No entanto, duas notas: há uma falta de Gabri Veiga sobre Rafa que justificava amarelo e, aos 48 minutos, ficou por assinalar um canto a favor dos encarnados.

Na segunda parte a arbitragem continuou “bem”.

Por isso, nota 5, nota máxima.

Dentro das quatro linhas, Benfica e FC Porto empataram 2-2.

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