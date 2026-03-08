- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
VAR Bola Branca
Nota 5 para João Pinheiro. "Não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis"
08 mar, 2026 - 21:45 • Redação
Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Benfica – FC Porto.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 5 a João Pinheiro, árbitro do Benfica – FC Porto, partida da jornada 25 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que esta foi “uma grande noite” na Luz no que diz respeito a arbitragem.
Um dos lances mais comentados é nos instantes finais, entre Diogo Costa e Pavlidis. O árbitro assinalou falta do avançado sobre o guarda-redes, os encarnados queixaram-se exatamente do contrário.
Tiago Antunes considera que “não há penálti de Diogo Costa sobre Pavlidis”.
Na primeira parte, o árbitro teve uma “exibição positiva”, com “critério largo, sem perder controlo do jogo”
No entanto, duas notas: há uma falta de Gabri Veiga sobre Rafa que justificava amarelo e, aos 48 minutos, ficou por assinalar um canto a favor dos encarnados.
Na segunda parte a arbitragem continuou “bem”.
Por isso, nota 5, nota máxima.
Dentro das quatro linhas, Benfica e FC Porto empataram 2-2.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
-
- Empate deixa tudo na mesma
- João Pinheiro foi nomeado para 6 dos últimos 10 clássicos entre Benfica e Porto: é normal? Perguntámos ao VAR Bola Branca
- João Pinheiro no Benfica – FC Porto
- Mourinho. "Faltam 27 pontos. Difícil recuperação de 7 pontos"
- Farioli. “Cinco ou seis situações onde devíamos ter 'matado' o jogo”
- João Pinheiro. “Momento muito importante na nossa carreira”
- Empate deixa tudo na mesma
- João Pinheiro foi nomeado para 6 dos últimos 10 clássicos entre Benfica e Porto: é normal? Perguntámos ao VAR Bola Branca
- João Pinheiro no Benfica – FC Porto
- Mourinho. "Faltam 27 pontos. Difícil recuperação de 7 pontos"
- Farioli. “Cinco ou seis situações onde devíamos ter 'matado' o jogo”
- João Pinheiro. “Momento muito importante na nossa carreira”