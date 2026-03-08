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I Liga
Santa Clara regressa aos triunfos às custas do Vitória
08 mar, 2026 - 22:53
Equipa dos Açores não ganhava há 11 jogos.
O Santa Clara venceu o Vitória Guimarães, por 2-0, em partida da jornada 25 da I Liga.
Os insulares regressam aos triunfos no campeonato 11 jogos depois.
Os golos apareceram cedo e foram apontados por Sidney Lima e Charles, este na própria baliza.
Com este triunfo, o Santa Clara chega aos 22 pontos. Já o Vitória mantém os 32.
Veja o resumo da partida:
- Bola Branca 18h16
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