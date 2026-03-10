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Futebol Nacional

Luís Pinto deixa Vitória de Guimarães. Gil Lameiras é o novo treinador

10 mar, 2026 - 21:25 • Inês Braga Sampaio

Técnico de 36 anos conquistou a Taça da Liga e agora sai antes do final da época. Os minhotos só venceram dois jogos desde essa final e estão no nono lugar do campeonato.

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Luís Pinto já não é treinador do Vitória de Guimarães. Para o seu lugar, até ao final de 2026/27, entra Gil Lameiras, que salta da equipa B.

O clube anunciou, esta terça-feira, a saída de Luís Pinto, de 36 anos, que deixa os minhotos no nono lugar do campeonato, a nove pontos do "top-5".

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O Vitória tem tido uma época de altos e baixos. Arrancou de forma tremida, mas depois encarrilhou, chegou aos oitavos de final da Taça de Portugal e coroou a melhoria com a conquista da Taça da Liga frente ao grande rival, o Braga, na primeira final nacional de sempre entre clubes minhotos.

Depois dessa final, porém, o Vitória só venceu dois jogos em oito, com o registo de um empate e cinco derrotas. A "gota de água" caiu no domingo, quando o Vitória perdeu diante do "aflito" Santa Clara, por 2-0.

Nona "chicotada" e novo treinador

Trata-se da nona "chicotada" psicológica na I Liga, esta época, depois de Santa Clara, Benfica, Estrela, Casa Pia, AVS (três vezes) e Tondela.

Luís Pinto iniciou a carreira de treinador principal na União de Leiria, em que orientou dois jogos, antes de assumir o Mirandela. Depois disso, passou por Felgueiras, Real, Leça, Lusitânia de Lourosa, Fafe e, na temporada passada, o Tondela, que subiu ao primeiro escalão.

Agora, entra Gil Lameiras, que transita da equipa B para a principal, mantendo o contrato válido até ao final da época 2026/27.

Lameiras tem sete anos de ligação ao Vitória Sport Clube, ao longo de vários escalões de formação. Na temporada passada, levou a equipa B à Liga 3, cuja fase de apuramento de campeão lidera na época atual.

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