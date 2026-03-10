O ​Rio Ave não ganhava há dois meses. Jalen Blesa fartou-se dessa cantiga e resolveu em Tondela

O Rio Ave deu um salto na tabela, fugindo dos últimos lugares, ao vencer em casa do Tondela por 1-0, com golo de Jalen Blesa, no jogo que fechou a 25.ª jornada da I Liga de futebol.

O espanhol fixou o resultado num remate aos 70 minutos e que permitiu ao clube de Vila do Conde somar 24 pontos, dando um salto na tabela classificativa, passando do 16.º para 13.º lugar, enquanto o Tondela, com 19 pontos, fica na 17.ª posição, em zona de despromoção.

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A primeira parte foi controlada pelo Rio Ave, que pressionou a equipa da casa, contudo sem criar grande perigo para a baliza do Tondela, com os momentos mais perigosos a surgirem aos 32 e 37 minutos, ambos com defesas do guarda-redes Bernardo Fontes.

O Tondela chegou quatro vezes à baliza de Van der Gouw, sendo o segundo e quarto momentos (23 e 30) os mais perigosos, ambos na marcação de livres.

Já no tempo de compensação da primeira parte (45+3), o árbitro Hélder Malheiro marcou uma grande penalidade, por falta cometida por João Silva, mas Diogo Bezerra acertou na barra.

Na segunda parte, o controlo do jogo esteve do lado do Tondela, mas, à semelhança do adversário na primeira parte, também não conseguiu criar grande perigo, com destaque para Hodge (53) que acertou um remate no poste.

A primeira vez que o Rio Ave chegou à grande área do Tondela foi para marcar golo, com Jalen Blesa (70) a atirar um potente remate, sem qualquer hipótese de defesa para Bernardo Fontes.

Depois do golo, o jogo ficou mais equilibrado, com o Rio Ave com um novo fôlego a tentar aumentar a vantagem no marcador e o Tondela a tentar anular o prejuízo, mas sem que nenhuma equipa conseguisse alterar o resultado no marcador.