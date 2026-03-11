- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Carlos Macedo no FC Porto – Moreirense
11 mar, 2026 - 17:19
Conheça as equipas de arbitragem para a jornada 26 da I Liga.
Nomeações para a 26.ª jornada
V. Guimarães-Famalicão
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Rui Oliveira
Gil Vicente-Alverca
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Silva
Arouca-Benfica
Árbitro: José Bessa
VAR: Pedro Ferreira
Nacional-Estoril
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Casegas
AVS-Santa Clara
Árbitro: Gustavo Correia
VAR: Tiago Martins
Rio Ave-Estrela Amadora
Árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Manuel Oliveira
FC Porto-Moreirense
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Cláudia Ribeiro
De recordar que o Sporting-Tondela foi adiado e não tem ainda data fechada.
- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Comentários