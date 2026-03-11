I Liga

Carlos Macedo no FC Porto – Moreirense

11 mar, 2026 - 17:19

Conheça as equipas de arbitragem para a jornada 26 da I Liga.

Nomeações para a 26.ª jornada

V. Guimarães-Famalicão

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Rui Oliveira

Gil Vicente-Alverca

Árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Silva

Arouca-Benfica

Árbitro: José Bessa

VAR: Pedro Ferreira

Nacional-Estoril

Árbitro: Miguel Fonseca

VAR: João Casegas

AVS-Santa Clara

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Tiago Martins

Rio Ave-Estrela Amadora

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Manuel Oliveira

FC Porto-Moreirense

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: Cláudia Ribeiro

De recordar que o Sporting-Tondela foi adiado e não tem ainda data fechada.

