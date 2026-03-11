Clássico da Taça gera 17 mil euros em multas para Sporting, seis mil para FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou multas de 17.392 euros ao Sporting e 6.630 ao FC Porto, na sequência do clássico na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

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No caso dos leões, 7.650 euros são por "comportamento incorreto do público", devido a cânticos dirigidos aos adversários e à arbitragem, e por pirotecnia, com "deflagração de 24 tochas incandescentes e lançamento de um foguete". Há ainda uma multa de 3.978 euros por "entrada e permanência de objetos não autorizados", o que diz respeito a pirotecnia e tarjas exibidas com dimensões superiores às permitidas.



Outros 5.100 euros de multa ao Sporting referem-se ao arremesso de uma garrafa de vidro, que "atingiu o árbitro principal, sem causar qualquer consequência física", e de um isqueiro para o relvado, e ao lançamento de "hastes plásticas de bandeiras" na direção do banco do FC Porto.

O clube paga, ainda, 77 euros pelo cartão amarelo a Geny Catamo e 128 euros pelo amarelo a Morten Hjulmand — por "acumulação" na competição. Outros 102 euros pelo atraso no reatamento, após o intervalo, e 357 pela presença de Luís Neto em zona técnica não autorizada.

Tudo isto totaliza 17.392 euros.

Comportamento e amarelos

Por outro lado, o FC Porto é multado em 6.222 euros por "comportamento incorreto do público", devido a cânticos e rebentamento de petardos.

Os dragões são, também, sancionados em 102 euros pelo sexto cartão amarelo na prova para Alan Varela, 153 pelo quinto para Alberto Costa e outros 153 pelo quinto para Gabri Veiga, depois deste jogo.

No total, o Porto paga 6.630 euros.