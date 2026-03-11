Porto, Sporting, Benfica, Vitória e Braga mantêm equipas B

Sporting, FC Porto e Benfica mantêm equipas B. Benfica, FC Porto e Sporting renovaram as inscrições das equipas B na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que disputam a II Liga, tal como Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Em comunicado, a LPFP dá conta da renovação das inscrições dos cinco emblemas para as épocas 2026/27 e 2027/28, sendo que Benfica B e FC Porto B participam ininterruptamente há 14 temporadas na II Liga, enquanto a equipa secundária dos leões voltou ao segundo escalão esta temporada, depois da despromoção em 2017/18 – e após seis presenças seguidas, também desde 2012/13.

Sporting de Braga B e Vitória de Guimarães B disputam a Liga 3, mas, mesmo assim, asseguraram a renovação das inscrições destas equipas, no caso de uma eventual subida, para as próximas duas temporadas.

Os dois emblemas minhotos participaram também no regresso das equipas B à II Liga, em 2012/13, com os bracarenses a disputarem a prova sete temporadas seguidas, até à descida em 2018/19, enquanto os vimaranenses foram despromovidos logo na primeira época, regressando à competição em 2014/15, até serem despromovidos na mesma edição do rival.