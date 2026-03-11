Vicens espera “mostrar a melhor versão” do Sp. Braga

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, espera que a sua equipa esteja no "máximo nível" para defrontar o Ferencvaros na Liga Europa.

"Focamo-nos com grande ambição de chegar à ronda seguinte, mas não creio que faça sentido olhar mais para lá", disse.

Eliminatória após empate com Sporting

"Foi um resultado conseguido, nos últimos dois jogos a equipa teve de lutar por pontos até ao fim do jogo e isso mostra que a equipa acredita no que faz e insiste nos seus objetivos até ao fim. Agora estamos numa competição diferente. Agora é diferente, há um elemento especial que torna as competições europeias mais interessantes a este nível, que só pode passar um. A equipa está motivada e empenhada para fazer boa eliminatória, sabendo das dificuldades que vai encontrar face ao rival. Vai ser difícil porque é uma oportunidade histórica para o rival chegar aos quartos de final. Temos de entrar em campo com a ambição de competir bem e com muita atenção aos detalhes que podem ser determinantes. Com tudo isto, cabe-nos fazer um bom jogo."

Braga não tem jogo no próximo fim de semana

"O Ferencváros também adiou o seu jogo, será uma espécie de 'back to back'. Fazia todo o sentido adiar o jogo do campeonato. Vamos desfrutar deste jogo de amanhã, que é o mais importante, será a primeira parte da eliminatória a dois jogos. Queremos competir bem e sair para o jogo em permanente alerta para todos os perigos que o Ferencváros pode apresentar. Temos de oferecer uma versão competitiva de máximo nível."

Como está a equipa?

"A equipa está com ambição, muito motivada. Era um dos objetivos da temporada chegar a esta altura da competição, qualificar-se diretamente para esta fase. Conseguimos e isso dá-nos uma ilusão tremenda de fazer mais uma boa eliminatória. A equipa terá de ser capaz de se adaptar a diferentes momentos, haverá alturas mais igualadas e outras a pender para um lado ou outro. Teremos de ser sempre competitivos e unidos pelo objetivo comum dos quartos de final."

Ferencváros

"É uma equipa com espírito competitivo muito alto, que se adapta a diferentes estilos de jogo, consegue ser agressiva, mas também sabe jogar e tomar o controlo quando isso é necessário. Pode apostar nos extremos e se precisar de jogar mais direto vai conseguir fazê-lo, ganhando duelos e segundas bolas. São duros quando precisam de apostar no um contra um. E é também um rival forte nas bolas paradas. Vimos todos os perigos. Obviamente não esperávamos chegar aos oitavos de final e ter uma eliminatória fácil... Nesta fase, só enfrentas quem merece estar. Nós tentaremos mostrar a melhor versão, com vontade de fazer uma grande eliminatória, fazer o nosso jogo."

Keane deu favoritismo ao Sp. Braga

"Se disser que sim, dás-me um golo de vantagem logo à partida? Começamos 0-0."

Vencer a Liga Europa?

"Não o fazemos dessa forma. Focamo-nos sempre no que temos à frente, os oitavos de final a que chegámos ao fazer grande fase de liga. Focamo-nos com grande ambição de chegar à ronda seguinte, mas não creio que faça sentido olhar mais para lá. O que sabes é o que tens amanhã pela frente, um rival que vai dificultar as coisas, que terás de enfrentar de forma competitiva muito alta. Das melhores versões do Sp. Braga que tenhamos visto esta época para passarmos aos quartos de final."