O Ferencváros não tem segredos para Nuno Campos, que deixa umas pistas ao Braga: “São muito agressivos na bola parada”

O Braga está na Hungria para defrontar o Ferencváros na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O jogo está marcado para as 20h (horário de Portugal continental) e terá lugar no Ferencváros Stadion, em Budapeste.

Os minhotos, ao classificar-se em 6.º lugar na fase de liga com 17 pontos, não precisaram de disputar a fase de play-off, apurando-se diretamente para esta ronda. Já o seu adversário, terminando em 12.º lugar com 15 pontos, necessitou ainda de eliminar o Ludogorets para seguir vivo na competição.

Nuno Campos, com passado em clubes como Braga, Shakhtar Donetsk, Roma, Flamengo e Toluca, chegou esta época ao futebol húngaro para assumir o comando técnico do Zalaegerszeg, a equipa mais jovem da Europa, com média de idades de 22.1 anos (Transfermarket).

Na 5.ª posição da Fizz Liga, soma duas vitórias contra o Ferencváros, atual líder do campeonato, e está nas meias-finais da Taça da Hungria. A Bola Branca, revelou o segredo para vencer a turma de Robbie Keane e recordou com carinho os tempos em que se cruzou com Paulinho e Maxi Araújo no México.

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Quando jogou este ano contra o Ferencváros conseguiu duas vitórias. Qual foi o segredo para ganhar por duas vezes ao atual líder do campeonato?

Antes de mais, o Ferencváros é uma equipa forte; é sete vezes campeão nos últimos sete anos e isso demonstra claramente que, em termos de Hungria, é uma equipa poderosa. Têm muitos jogadores internacionais e fizeram uma Liga Europa a um nível muito interessante. Em casa, na Liga Europa, é uma equipa que este ano ainda não perdeu, o que é algo a ter em conta pelo Braga.

O futebol húngaro é um pouco mais vertical e físico, mas o Ferencváros joga como uma equipa completamente europeia, com um futebol mais apoiado. Agora, o Braga é uma grande equipa e que gosta de ter a bola. Tem o mérito de a roubar ao adversário e de ter posses mais largas, o que faz com que sejam eles a comandar o jogo. Creio que vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, porque o Ferencváros também tem as suas formas de atacar.

Na sua opinião, a que pontos deve o Braga ter mais atenção? Há algum jogador ou momento tático do Ferencváros que possa ser matreiro?

O Ferencváros tem um momento de saída para o contra-ataque muito forte, mas o Braga também pressiona bastante o adversário. Acho que vai ser difícil para o Ferencváros conseguir sair, mas se o fizerem, têm jogadores rápidos na frente que podem colocar dificuldades. O Braga tem um modelo de jogo muito forte, assente na posse, e jogadores como o Horta ou o Zalazar são muito influentes. Creio que o Braga vai comandar o jogo, mas tem de ter atenção a essa transição do Ferencváros.

Um ponto particular do Ferencváros é a bola parada; são muito fortes e agressivos nesse momento. Em Portugal há mais elaboração do ataque; aqui o jogo é mais rápido no momento de ganhar a bola para atacar. No entanto, o Braga está perfeitamente preparado para isso e creio que será o protagonista do jogo.

Chegou ao clube num contexto que não era o mais favorável e, ainda assim, está nas meias-finais da Taça e a somar vitórias importantes. O que perspetiva para o futuro?

Tem sido uma temporada excecional. Chegámos com a intenção de formar jogadores muito jovens e, aos poucos, fomos criando uma equipa competitiva. Nos últimos 15 jogos temos apenas uma derrota. Estamos a lutar por classificações que nunca se imaginou no início da temporada. Ganhámos aos dois primeiros classificados e isso demonstra a qualidade do nosso trabalho. Temos nos diferenciado pela forma de jogar; aqui o jogo é físico e nós trouxemos um futebol apoiado, ao ponto de a imprensa chamar aos nossos golos "Nuno’s Goals". O objetivo está cumprido: valorizar os jogadores. Em janeiro já saíram seis. No futuro, queremos entrar em cada jogo para ganhar e disputar a final da Taça.

Que desafios traz liderar a equipa mais jovem da Europa?

Passou muito por explicar todos os detalhes do jogo a jovens de 18 ou 19 anos e trabalhar muito a parte psicológica. Quando as coisas não começaram tão bem, tivemos de fazer muitas reuniões individuais e explicações táticas até criarmos uma equipa em que eles já sabem tudo o que têm de fazer.

Fizemo-los crescer apressadamente para se apresentarem ao melhor nível e hoje somos uma das equipas mais temidas do campeonato, apesar de termos o orçamento mais baixo. O nosso xG (golos esperados) é mais alto do que o de todas as equipas da Liga e isso, feito com jogadores tão jovens, é de enaltecer.

Cruzou-se no México com Maxi Araújo e Paulinho, no Toluca. Como avalia esses dois jogadores?

Foram meus jogadores com todo o gosto. Dois craques e dois amigos. O Paulinho é um jogador excecional, com um entendimento do jogo acima da média e faz do golo a sua arte. O Maxi Araújo era um jogador jovem que nós trabalhámos e que melhorámos em imensas coisas, com uma intensidade de jogo muito alta e que tem continuado a sua evolução no Sporting ao nível do que se faz melhor na Europa. Acho que será difícil o Maxi ficar muito mais tempo no Sporting, dado o seu valor.

Quanto ao Paulinho, pelas prestações e golos que tem no México, já é um ídolo no Toluca. É alguém que está sempre à porta da seleção e será sempre uma mais-valia para qualquer treinador porque quase tudo o que faz, faz bem feito.

