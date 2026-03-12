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Proença dá os “parabéns” aos clubes pelo sexto lugar no ranking

12 mar, 2026 - 21:29

Portugal pode passar a ter três equipas na Champions a partir de 2027/28.

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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) dá os “parabéns” aos clubes que contribuíram para que o futebol português subisse ao sexto lugar do ranking da UEFA.

Pedro Proença escreve nas redes sociais: “Antes de mais, parabéns aos nossos representantes na Europa pela melhor pontuação dos últimos cinco anos. Parabéns ao Futebol Profissional, à Liga Portugal e a todos que contribuíram para este desfecho, absolutamente estruturante para o futebol português”.

“Sabíamos que recuperar o sexto lugar era uma questão de tempo. Aconteceu esta temporada devido ao rendimento e à competitividade das nossas equipas”, referiu.

Proença lembra: “Em 2021, fruto de um sistema altamente penalizador para Portugal, caímos para sétimo lugar. A esta injustiça, respondemos, de imediato, com trabalho. Com dedicação e foco. Com regulamentação e proteção ao ranking UEFA. Em cada temporada, vencemos equipas de realidades financeiras diferentes. Mostrámos o sucesso do futebol português e das nossas academias. O fruto do trabalho está aqui.

O líder federativo olha já para a frente: “Agora importa trabalhar na consolidação deste lugar e em preparar o futuro. Os principais desafios estão identificados, com resposta no Plano Estratégico 2024-36 às forças de mudança. Reformulação dos quadros competitivos, centralização de direitos audiovisuais, investimento em infraestruturas. Custos de contexto. Continuamos a competir em clara desvantagem face aos nossos adversários e o Futebol, hoje, mais do que nunca, assume-se como um ativo estratégico de Portugal. É preciso proporcionar-nos todas as condições para continuarmos a ser competitivos. Para que o nosso Talento continue a fazer a diferença”.

Com o sexto lugar garantido, Portugal garante três vagas na Liga dos Campeões (dois diretamente e um na pré-eliminatória) a partir de 2027/28.

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