Vicens. “Queremos estar nos quartos de final”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, elogia a pressão forte do Ferencvaros, mas ainda acredita na passagem à próxima eliminatória da Liga Europa.

Análise ao jogo

"Faltou ter mais controlo no que se passava no jogo. Sabíamos que íamos defrontar um adversário com uma pressão forte, com uma marcação homem a homem. Sabíamos que, por serem os oitavos de final da Liga Europa, não íamos ter 15 oportunidades de golo. As que tínhamos, tínhamos de aproveitar e ter acerto, porque muda muito uma eliminatória. Se tivéssemos marcado um golo, ia mudar muito. Os detalhes seriam muito importantes, conceder o primeiro golo como concedemos foi um detalhe que nos prejudicou. Naturalmente que a energia da equipa da casa aumenta depois do golo e ao ver que a equipa tem oportunidades, mas não as concretiza. Marcaram o segundo golo numa jogada em que fomos infelizes e fomos menos capazes de criar oportunidades. Nestas eliminatórias os detalhes são importantes.

Eliminatória a meio

Mas estamos a meio da eliminatória, sabemos que é um resultado difícil, mas já disse no balneário que, se queremos estar nos quartos de final, há que esperar dificuldades. Temos de levantar a cabeça, ter energia para nos recuperarmos bem para estarmos melhor do que hoje."

Puxar a equipa

"Faz parte do futebol. Temos de trabalhar muito, levantar a cabeça e saber que temos de fazer mais para ganhar o jogo. Em Braga temos de fazer mais para ganhar, com toda a ambição, energia e motivação para ganharmos. A ocasião merece-o, fizemos um trabalho extraordinário durante muitos meses, abdicámos de muitos treinos por termos muitos jogos. Não conseguimos marcar, há que rever o jogo, melhorar e ter a ambição total de dar a volta".

O Sp. Braga perdeu 2-0 diante do Ferecvaros na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.