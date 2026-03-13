I Liga
Arbitragem do FC Porto-Arouca considerada "insatisfatória"
13 mar, 2026 - 20:16
Conselho de Arbitragem divulgou as apreciações relativas à jornada 24 da I Liga.
A arbitragem do FC Porto-Arouca foi considerada "insatisfatória".
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as apreciações das equipas de arbitragem.
De recordar que esta partida dos dragões, com arbitragem de Iancu Vasilica e videoarbitragem de Rui Costa teve um penálti polémico perto do final.
Jornada 24
FC Porto -FC Arouca
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Sporting - Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AVS - Estrela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional – Sp. Braga
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Vitória - Alverca
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Tondela - Santa Clara
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório
Casa Pia - Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave - Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente - Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
