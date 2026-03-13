  Bola Branca
  • 13 mar, 2026
I Liga

Arbitragem do FC Porto-Arouca considerada "insatisfatória"

13 mar, 2026 - 20:16

Conselho de Arbitragem divulgou as apreciações relativas à jornada 24 da I Liga.

A arbitragem do FC Porto-Arouca foi considerada "insatisfatória".

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as apreciações das equipas de arbitragem.

De recordar que esta partida dos dragões, com arbitragem de Iancu Vasilica e videoarbitragem de Rui Costa teve um penálti polémico perto do final.

Jornada 24

FC Porto -FC Arouca

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Sporting - Estoril

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

AVS - Estrela

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional – Sp. Braga

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Vitória - Alverca

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Tondela - Santa Clara

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório

Casa Pia - Moreirense

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Rio Ave - Famalicão

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Gil Vicente - Benfica

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

