David Simão: “Treinei com Rui Costa, Nuno Gomes… às vezes as coisas nem saíam como eu queria por estar tão ansioso”

Deixei o meu ponto de vista, sem ser demasiado polémico ou invasivo, mas registei a minha tristeza naquele dia. Não foi para atacar ninguém nem para querer "aparecer". Foi para me despedir de um clube que era importante para mim e deixar o meu estado de alma sobre aquele acontecimento.

Foi exatamente para colocar um ponto final naquilo que era a minha passagem pelo Arouca. Tinha chegado ao fim naquele dia, de uma forma e num timing que eu não esperava. Quis fazer um esclarecimento; acho que ficou subentendido para todos que não era algo que eu esperava e que queria naquele momento.

Sobre a sua saída do Arouca, o que o motivou a fazer a publicação nas redes sociais?

Especificamente sobre a equipa, o Arouca tem elementos rápidos na frente e consegue transitar muito depressa. Essa é uma das maiores debilidades que se denotou no último jogo do Benfica, sobretudo sem o Aursnes. Por aí, o Benfica poderá apanhar alguns sustos. O Arouca tem jogadores confortáveis com a bola que podem retirá-la ao Benfica em certos momentos, mas destacaria as transições ofensivas do Arouca como o ponto que pode explorar as lacunas do Benfica atual.

Acima de tudo, os jogadores do Arouca vão estar super motivados. O estádio estará, certamente, muito bem composto, o que não é a realidade habitual naquele clube nem na maioria dos clubes da Primeira Liga. Nestes dias, os estádios enchem, o Benfica leva muita gente e isso é uma motivação extra para os jogadores do Arouca, pela visibilidade que ganham.

Estas deslocações são sempre complicadas para os clubes grandes. O que é que esta equipa do Arouca tem que pode ser o "calcanhar de Aquiles" do Benfica?

Embora ainda não se tenha afastado por completo dos lugares de descida, já tem alguma margem pontual. Acredito que será um jogo difícil; o Benfica terá mais ascendente e é o favorito, mas será uma partida complicada.

Acredito que vai ser um jogo difícil. Os resultados e as exibições do Benfica têm vindo em crescendo, mas o Arouca também tem feito vida difícil aos grandes; dificultou muito a tarefa ao Sporting quando o recebeu e tem vindo a crescer no campeonato.

David Simão é voz autorizada para falar deste jogo. Formado nas águias, teve passagens por vários clubes da primeira divisão, mas foi no Arouca onde se estabeleceu. No total, foram 222 jogos com a camisola dos Lobos. A Bola Branca , o antigo capitão recorda o adeus ao clube de Serra de Freita e deixa pistas para o futuro.

O Benfica viaja até Arouca para disputar a 26.ª jornada da Liga Portugal . O jogo está marcado para sábado as 20h30 no Estádio Municipal de Arouca . Os homens de José Mourinho chegam após empatar o clássico na Luz. Já a equipa de Vasco Seabra regressa a casa depois de perder em Famalicão por 1-0 já perto do fim da segunda parte.

Foram 222 jogos pelo Arouca. Como se gere esta questão emocional quando a saída não foi a mais ideal ou expectável?

O tempo cura tudo. É um processo gradual de aceitação e de retrospetiva. Nesta altura, estou ciente de que saí de consciência tranquila e de cabeça erguida, o que traz paz de espírito. O mais importante é estarmos conscientes e bem connosco próprios. Novos desafios surgirão e tudo passa. Estou super bem resolvido.

Será sempre um capítulo triste da minha vida desportiva, mas a vida segue. Certamente continuarei a ter sucesso no futebol, porque é onde me sinto confortável e realizado. Preparar o futuro faz com que esse episódio seja um capítulo fechado e agora preparo os próximos.

Passou por vários clubes históricos que hoje estão afastados da Primeira Divisão ou atravessam dificuldades, como a Académica, o Marítimo, o Paços de Ferreira ou o Boavista. O que perde o futebol português com isto?

Perde bastante. Esses clubes são históricos e trazem gente ao futebol; têm histórias ricas que passam de geração em geração. É diferente de ter um clube que acabou de subir e que, com todo o respeito e mérito, não tem a mesma mística ou quantidade de adeptos. Infelizmente, quem sofre as consequências das decisões de quem por lá passou é o clube.

O meu apelo é que se reflita: quando houver pessoas externas a querer entrar nos clubes, talvez a negociação tenha de ser feita de outra forma para que estes episódios não se repitam.

Começou a carreira profissional no Benfica e jogou muitos anos na primeira divisão. Qual é a maior diferença do futebol de 2007, quando começou, para o de hoje?

Acima de tudo, sinto que virou muito mais um negócio e menos futebol. Hoje aposta-se muito no talento jovem e bem, o que é espetacular. Antigamente, quando fui emprestado pelo Benfica ao Fátima, ter um jovem era sinónimo de inexperiência e era preciso jogadores mais velhos. Hoje é o contrário, precisamos de gente mais nova para vender e fazer receitas.

A visão financeira passou a estar à frente da desportiva. Além disso, as pessoas hoje já chegam muito formatadas por cargos e formações. Antes contava mais a experiência de cada um; hoje há mais números e dados a todos os níveis, quer no treino, quer na gestão.

Atualmente é mais fácil para um miúdo da formação chegar à equipa principal?

Muito mais fácil. Não quero ter o discurso dos mais velhos, de dizer que "agora é tudo facilidades", porque ser jogador de um clube grande é muito difícil. Mas acho que é mais fácil porque existe uma ligação muito mais estreita com a equipa principal desde cedo.

A própria direção tem uma visão virada para os jovens e os treinadores são contratados com essa mentalidade. A existência das equipas sub23 e equipas B permite uma ligação quase diária, o que dá um espaço maior para os jogadores mostrarem o seu valor e estrearem-se mais cedo.

Tem alguma história curiosa da sua altura no Benfica?

Na minha altura, ir treinar à equipa principal era quase um feito, porque o grupo era fechado. Eu fui chamado ainda como júnior, pelo António Camacho, e treinei com o Rui Costa, o Nuno Gomes, o Petit… competi com malta muito experiente.

Eram experiências incríveis que me deixavam muito nervoso por serem raras. Às vezes as coisas nem saíam como eu queria por estar tão ansioso. Hoje, para esses jovens, trabalhar com a equipa A já é um acontecimento natural.

Sobre as competições europeias: jogou a Liga Europa pelo Marítimo num grupo com Newcastle, Club Brugge e Bordéus. Como foi empatar em St. James' Park?

Fizemos o mesmo que o Barcelona fez, não é? (risos) São experiências fantásticas. Para equipas como o Marítimo, que não têm a possibilidade de disputar essa competição sempre, estar inserido nesse grupo já era bom. Fizemos excelentes resultados com o Newcastle e foi uma experiência espetacular que guardo com muito carinho.

Chegou a disputar play-offs da Conference League com o Arouca. Desde que a competição foi criada, apenas o Vitória conseguiu apurar-se para a ronda seguinte. Falta algo às equipas portuguesas para superarem estas fases?

Há algo contraproducente aqui. Durante o ano, estes clubes são muito criticados; dizem que o nosso futebol é fraco e que os jogadores não têm nível. Mas depois dizem que há a obrigação de se qualificarem. É preciso entender a realidade: o Arouca foi eliminado pelo Brann e era bom as pessoas entenderem o orçamento e as condições que o Brann tem. Em Portugal, os clubes lutam diariamente para ter orçamento para não descer de divisão.

Eu saí para a Bulgária para ganhar o que não ganhava em 80% das equipas em Portugal. Temos de valorizar o nosso futebol, porque com muito pouco fazemos coisas extraordinárias. Somos um dos grandes mercados de exportação e os países mais dominantes reconhecem o nosso valor; é importante que nós, dentro de casa, também comecemos a reconhecer essa competência.

O que podemos esperar do futuro da sua carreira?

Nesta altura estou a preparar-me para abraçar a carreira de treinador, a tirar os cursos necessários. Quero estagiar e ver mais por dentro o que é feito numa equipa técnica. Apesar dos muitos anos como profissional, é uma outra profissão e requer outras vivências. Continuo a preparar-me fisicamente, mas agora também olho para esta vertente de treinador.



