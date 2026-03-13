Vasco Seabra espera Benfica intenso

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, espera um Benfica intenso, sem "variar muito o que tem vindo a fazer", sem abdicar de querer ser "protagonista", no encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Para o encontro de sábado, no Estádio Municipal de Arouca, o técnico não espera que os 'encarnados' apresentem um "bloco expectante", antevendo uma pressão à primeira fase de construção dos 'lobos', que espera conseguir contrariar.

"Espero um Benfica forte, intenso, que vai querer pressionar e entrar forte no jogo para resolvê-lo. Acabou bem o jogo com o FC Porto, por cima da equipa que está em primeiro lugar, a recuperar de dois golos de desvantagem. O Benfica é pressionante e dominador, mas queremos competir contra isso e sermos os protagonistas", expressou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Vasco Seabra rejeita que seja a última oportunidade para o Arouca, que empatou frente ao Benfica na segunda volta da temporada passada (2-2), conseguir pontos diante dos 'grandes' do futebol português, atribuindo um lugar ao Sporting de Braga nesse lote de equipas.



"Para nós, não é [a última oportunidade de pontuar com ‘grandes’] porque também considero o Sp Braga englobado nessa luta de candidatos ao título. Eu, enquanto treinador, tenho conseguido sempre fazer pontos contra os 'grandes'. É mais uma oportunidade de sermos Arouca e competirmos de uma forma intensa e agressiva, com o estádio cheio", lembrou.

Na I Liga, o Benfica vem de um empate frente ao FC Porto (2-2), em que se viu numa desvantagem de dois golos no final do primeiro tempo, mas Vasco Seabra rejeitou a possibilidade de tentar replicar taticamente a metade inicial dos portistas.



"Temos a nossa identidade e forma de jogar. Obviamente, vimos o último jogo e como o FC Porto bloqueou, em termos defensivos, o que o Benfica fazia. Mas são jogadores diferentes, em ambientes diferentes. Temos de racionalizar as coisas para as nossas características, tentando tirar proveitos tendo isso em conta", explicou.



Apesar de chegar ao desafio frente às 'águias' vindo de duas derrotas consecutivas, algo que já não acontecia desde dezembro de 2025, o Arouca tem melhorado a falta de produtividade ofensiva verificada no início da época - apenas ficou 'em branco' na última ronda, em Famalicão (1-0).



"O crescimento, em termos ofensivos, da nossa equipa tem sido sustentado pela segurança que temos tido nos vários momentos do jogo. Também nas bolas paradas somos mais finalizadores e concedemos menos. É verdade que vimos de duas derrotas, mas sentimos segurança nesses encontros, em que ambos nos poderiam ter dado pontos. Perdemos, mas sabemos o que fizemos", reiterou.



O Arouca, 11.º classificado da I Liga, com 26 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 59, no sábado, a partir das 20h30, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto, em jogo da 26.ª jornada da prova.