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Alverca empata Gil Vicente nos descontos
14 mar, 2026 - 19:58
Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.
O Gil Vicente e o Alverca empataram 2-2 em partida da jornada 26 da I Liga.
O golo do empate dos ribatejanos foi apontado por Navas no último lance do encontro, já com o guarda-redes André Gomes na área adversária.
Pelos gilistas marcaram Agustin Moreira, que bisou.
O outro tento do Alverca foi de Sandro Lima.
Com este empate, o Gil Vicente sobe aos 42 pontos. Já o Alverca chega aos 29 pontos.
Veja o resumo da partida:
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