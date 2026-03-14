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Alverca empata Gil Vicente nos descontos

14 mar, 2026 - 19:58

Partida teve quatro golos. Veja o resumo do jogo.

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O Gil Vicente e o Alverca empataram 2-2 em partida da jornada 26 da I Liga.

O golo do empate dos ribatejanos foi apontado por Navas no último lance do encontro, já com o guarda-redes André Gomes na área adversária.

Pelos gilistas marcaram Agustin Moreira, que bisou.

O outro tento do Alverca foi de Sandro Lima.

Com este empate, o Gil Vicente sobe aos 42 pontos. Já o Alverca chega aos 29 pontos.

Veja o resumo da partida:

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