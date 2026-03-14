Famalicão sai com Sorriso de Guimarães

Na estreia do novo treinador, o Vitória perdeu, em casa, 2-1, diante do Famalicão, em partida da jornada 26 da I Liga.

Pela equipa da casa marcou Samu, aos 23 minutos.

Já pelos forasteiros apontaram Justin de Haas e Sorriso, aos 17 e 47 minutos.

Com este triunfo, o Famalicão sobe aos 42 pontos. Por sua vez, o Vitória mantém os 32.

De recordar que o treinador Gil Lameiras foi apresentado em Guimarães na terça-feira depois de ser promovido da equipa B e substituir o técnico Luís Pinto.

Veja o resumo da partida.