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Famalicão sai com Sorriso de Guimarães
14 mar, 2026 - 17:34
Partida teve três golos. Estreia infeliz de Gil Lameiras. Veja o resumo da partida.
Na estreia do novo treinador, o Vitória perdeu, em casa, 2-1, diante do Famalicão, em partida da jornada 26 da I Liga.
Pela equipa da casa marcou Samu, aos 23 minutos.
Já pelos forasteiros apontaram Justin de Haas e Sorriso, aos 17 e 47 minutos.
Com este triunfo, o Famalicão sobe aos 42 pontos. Por sua vez, o Vitória mantém os 32.
De recordar que o treinador Gil Lameiras foi apresentado em Guimarães na terça-feira depois de ser promovido da equipa B e substituir o técnico Luís Pinto.
Veja o resumo da partida.
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