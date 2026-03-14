Nota 2 para José Bessa. "Não há penálti de António Silva"
14 mar, 2026 - 23:47
Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Arouca - Benfica.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a José Bessa, árbitro do Arouca - Benfica, partida da jornada 26 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que este árbitro tem “pouca rodagem, tem falta de presença e beneficiaria de jogos de dificuldade intermédia”.
Destaque para o lance logo aos três minutos em que é assinalada grande penalidade contra o Benfica por mão de António Silva.
“A bola bate no braço de António Silva, que, no entanto, está a fazer o movimento natural e não ganha volumetria. Para mim não há falta. O cabeceamento é a curta distância, a bola vai contra o braço. Análise do VAR parece-me desajustada”, diz o VAR Bola Branca.
Ainda na primeira parte, aos 15 minutos, Pavlidis cai na área, mas parece ser “queda forçada, toque não é suficiente”.
Já na segunda parte “não houve lances difíceis, mas o jogo nunca esteve calmo”.
Aos 90+7 houve duas expulsões. “Árbitro reage tarde, tenta impor autoridade através do cartão”.
Por tudo isto, nota 2.
Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Arouca por 2-1.
