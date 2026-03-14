  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
Nota 2 para José Bessa. "Não há penálti de António Silva"

14 mar, 2026 - 23:47

Leia o resumo da análise de Tiago Antunes, VAR Bola Branca, no Arouca - Benfica.

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Antunes, dá nota 2 a José Bessa, árbitro do Arouca - Benfica, partida da jornada 26 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que este árbitro tem “pouca rodagem, tem falta de presença e beneficiaria de jogos de dificuldade intermédia”.

Destaque para o lance logo aos três minutos em que é assinalada grande penalidade contra o Benfica por mão de António Silva.

“A bola bate no braço de António Silva, que, no entanto, está a fazer o movimento natural e não ganha volumetria. Para mim não há falta. O cabeceamento é a curta distância, a bola vai contra o braço. Análise do VAR parece-me desajustada”, diz o VAR Bola Branca.

Ainda na primeira parte, aos 15 minutos, Pavlidis cai na área, mas parece ser “queda forçada, toque não é suficiente”.

Já na segunda parte “não houve lances difíceis, mas o jogo nunca esteve calmo”.

Aos 90+7 houve duas expulsões. “Árbitro reage tarde, tenta impor autoridade através do cartão”.

Por tudo isto, nota 2.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Arouca por 2-1.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

