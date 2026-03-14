Vasco Botelho da Costa: "FC Porto é do melhor que eu já vi desde que me lembro de ver futebol"

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, elogia, na véspera de jogar no estádio do Dragão, a equipa do FC Porto com recurso ao termo "estratosférico".

"A dimensão mental e a dimensão física é onde a equipa do FC Porto é extraordinária, de um nível estratosférico, do melhor que eu já vi desde que me lembro de ver futebol", diz o técnico na antevisão á partida de domingo à noite.

Botelho da Costa argumentou: "Impressiona pelo compromisso total que se vive dentro do clube, dentro do grupo, equipa técnica, jogadores, estrutura. Está toda a gente muito focada, muito ligada e isso vê-se em cada lance que disputam."

"O FC Porto é uma equipa fácil de decifrar, é muito forte naquilo a que se propõe, há uma dinâmica muito interessante naquilo que é a forma como os jogadores todos, independentemente de sejam quais for que joguem, seguem a ideia do treinador", reforçoiu o treinador do Moreirense.

Apesar do nível do adversário, ou talvez por isso, para Vasco Botelho da Costa "não é difícil motivar os jogadores" da sua equipa.

"Aquilo que tira pressão é o enorme mérito daquilo que nós já conquistamos até aqui. Independentemente de tudo, seria sempre um jogo onde não é difícil motivar os jogadores, onde há muita vontade de marcar presença em grandes palcos. Olhamos para este jogo com a máxima seriedade e a tentar fazer o melhor possível para dar a melhor imagem possível", afiança.

"O treinador tem sempre a expectativa de fazer o melhor possível, mas não é algo que eu acho e que faça sentido para mim perder muito tempo a pensar. É um ano zero, a expectativa se calhar até foi colocada alta demais por aquilo que nós conseguimos fazer na fase inicial da época», concluiu, sobre ter conquistado a permanência tão cedo", rematou.

O Moreirense defronta o FC Porto no domingo, às 20h30, no Dragão, em jogo 26.ª jornada da Liga.