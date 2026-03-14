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Vasco Seabra. "Amargo de boca pesado e difícil de digerir"

14 mar, 2026 - 23:23

O Arouca perdeu 1-2 contra o Benfica em partida da jornada 26 da I Liga.

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O treinador do Arouca, Vasco Seabra, elogia o jogo da sua equipa e lamenta o golo sofrido nos descontos.

A partida

Foi um excelente jogo. Apresentámos uma proposta proativa, dinâmica, e fomos agressivos e intensos. Penálti advém da entrada dominadora, entrámos instalados no meio-campo, isso permite-nos libertar o Kuipers para o cruzamento e penálti. Benfica responde e procura empurrar-nos para trás, sem grande entrada em área, mas de cantos e zonas circundantes da baliza. A melhor oportunidade continua a ser nossa numa excelente jogada partida de trás com o Barbero a cabecear o poste, mas penso que o Benfica dominou mais na primeira parte territorialmente. Estávamos com dificuldade em parar construções, sempre que saíamos à pressão éramos empurrados, a equipa baixava. Na segunda parte corrigimos posicionamento na primeira fase. Como Benfica estava a ter mais remates, nós através do pontapé de baliza não saímos com critério. Precisávamos de ter bola para encontrar espaço e creio que o posicionamento melhorou. Dividimos mais o jogo, temos oportunidade claríssima para o 2-0 e o jogo foi dividido, duas equipas a quererem ganhar. Jogo forte até final. É injusto, temos mais expected goals, temos quatro ou cinco chances claras, acabámos por ter este amargo nestes três jogos na segunda volta com os três grandes. É doloros para a equipa, mas é de orgulho grande. Não vivemos de vitórias morais, mas sim de pontos e temos de ir buscar estes pontos aos próximos jogos.

Perto de roubar pontos aos três grandes

São momentos diferentes. Contra o Sporting queríamos ganhar, porque temos transição do Puche um para um com o Inácio e sai transição que dá golo. No Dragão foi de penálti... Aqui é um lance fortuito, faltavam 35 segundos. Chutámos para a frente, não chutámos bem e sofremos. Globalidade do jogo é muito boa, mas estes pormenores magoam muito, mas temos de seguir confiantes no plantel que temos. Agora a busca é foco na atitude, o nosso desempenho porque isto tem de nos dar pontos.

Orgulhoso da equipa

Sentimos que fomos uma equipa proativa, colocámos muitas dificuldades, fomos dominadores em muitos momentos. Além disso, tivemos volume de oportunidades. Conseguimos fazer jogo muito completo. Portanto, o amargo de boca é pesado, difícil de digerir.

O Arouca perdeu 1-2 contra o Benfica em partida da jornada 26 da I Liga.

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