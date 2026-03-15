I Liga
Blesa bisa e Rio Ave sorri
15 mar, 2026 - 21:27
Segunda vitória consecutiva para os vilacondenses. Veja o resumo da partida.
O Rio Ave venceu o Estrela da Amadora, por 2-1, em partida da jornada 26 da I Liga.
Os golos dos vilacondenses foram apontados por Jalen Blesa, que marcou aos 27 e aos 48 minutos.
Rodrigo Pinho ainda descontou para os tricolores.
Agora, na tabela, o Rio Ave subiu aos 27 pontos e ultrapassou, por exemplo, o Estrela da Amadora, que mantém os 25.
