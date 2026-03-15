I Liga

Estoril ganha na Madeira

15 mar, 2026 - 17:54

Insulares estão sem vencer há sete jogos. Veja o resumo da partida.

O Estoril derrotou o Nacional, na Madeira, por 1-0, em partida da jornada 26 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Bacher, logo aos oito minutos.

Com este triunfo, os “canarinhos” chegam aos 37 pontos.

Já o Nacional, que está sem vencer há sete partidas, mantém os 22 pontos e é agora antepenúltimo no campeonato.

Veja o resumo da partida:

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"