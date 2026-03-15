Nota 2 para Carlos Macedo. “Pisão de Zaidu era para vermelho”
15 mar, 2026 - 23:33
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no FC Porto - Moreirense.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 2 a Carlos Macedo, árbitro do FC Porto - Moreirense, partida da jornada 26 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Zaidu deveria ter sido expulso após pisão e lamenta que o VAR não tenha ajudado o árbitro no lance.
Fora este erro, o resto da noite foi tranquilo sem mais lances de análise.
Nota 2 para o árbitro Carlos Macedo.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Moreirense, por 3-0.
