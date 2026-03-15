I Liga
Santa Clara deixa zona de despromoção
15 mar, 2026 - 17:39
AVS cada vez mais último. Veja o resumo da partida.
O Santa Clara derrotou, fora, o AVS, por 1-0, em partida da jornada 26 da I Liga.
O único golo da partida foi apontado por Gabriel Silva, de livre direto.
A equipa da casa, “lanterna vermelha” do campeonato, terminou com 10 jogadores, após expulsão de Paulo Vitor.
Com este triunfo, os insulares, agora treinados por Petit, sobem aos 25 pontos e ao 13.º lugar no campeonato.
Já o AVS mantém os 10 pontos e afunda-se cada vez mais na tabela.
Veja o resumo da partida:
