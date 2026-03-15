  Bola Branca 18h16
  13 mar, 2026
I Liga

Santa Clara deixa zona de despromoção

15 mar, 2026 - 17:39

AVS cada vez mais último. Veja o resumo da partida.

O Santa Clara derrotou, fora, o AVS, por 1-0, em partida da jornada 26 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Gabriel Silva, de livre direto.

A equipa da casa, “lanterna vermelha” do campeonato, terminou com 10 jogadores, após expulsão de Paulo Vitor.

Com este triunfo, os insulares, agora treinados por Petit, sobem aos 25 pontos e ao 13.º lugar no campeonato.

Já o AVS mantém os 10 pontos e afunda-se cada vez mais na tabela.

Veja o resumo da partida:

