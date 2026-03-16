Conselho de Disciplina rejeitou protesto do FC Porto por agressão de Hjulmand

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou o protesto do FC Porto por uma agressão do médio do Sporting Morten Hjulmand, mantendo a decisão do árbitro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

O processo foi instaurado pelo órgão disciplinar em 6 de março, pela alegada agressão do capitão ‘leonino’ ao hispano-uruguaio Tiago Galletto na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), em 05 de fevereiro, para os quartos de final da Taça de Portugal.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a mesma fonte ligada ao processo, o CD manteve a decisão da equipa de arbitragem liderada por André Narciso, da associação de Setúbal, que teve Bruno Esteves no videoárbitro (VAR), seguindo o princípio de ‘field of play doctrine’, reconhecendo que, neste caso, a decisão tomada em campo não pode ser alterada pelas instâncias disciplinares.



O CD da FPF tinha instaurado um procedimento contra o médio dinamarquês dos bicampeões nacionais, na sequência de uma participação submetida pelo FC Porto, adversário dos lisboetas nas ‘meias’ – o Sporting, detentor do troféu, bateu os ‘azuis e brancos’ por 1-0 em casa, na primeira mão.