O presidente da Liga Portuguesa de Futebol (LPFP), Reinaldo Teixeira, mostrou-se, esta segunda-feira, agradado com a descida em 37% de incidentes de violência, mas alertou para os desafios que ainda existem.

“Continuará a ser desenvolvido um trabalho próximo com sociedades desportivas, adeptos, autoridades e restantes parceiros institucionais”, sublinhou o dirigente em comunicado, apelando ao reforço de iniciativas para erradicar e prevenir comportamentos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Ponto Nacional de Informação Desportiva (PNID) da PSP o número de incidentes de violência nas competições profissionais de futebol caiu quase 37% até 4 de janeiro, embora tenha alertado para o crescimento dos casuals.

Segundo os dados oficiais do PNID apurados até 4 janeiro - a primeira volta das competições profissionais de futebol - o número global de incidentes diminuiu de 3096 para 1951 ocorrências, representando uma diminuição de cerca de 37%.

Um cenário que Reinaldo Teixeira viu com agrado, sublinhando que o mesmo “deve ser entendido como um passo relevante num percurso que exige continuidade e vigilância permanente” e que o objetivo é “garantir que os estádios permanecem espaços de festa, respeito e partilha”.