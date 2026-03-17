Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol nacional

Número de incidentes de violência nas competições profissionais de futebol caiu quase 37%

17 mar, 2026 - 09:34 • Lusa

Liga Portugal disponibilizou os dados: o número global de incidentes diminuiu de 3096 para 1951 ocorrências até 4 de janeiro, altura em que terminaram as primeiras voltas.

A+ / A-

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol (LPFP), Reinaldo Teixeira, mostrou-se, esta segunda-feira, agradado com a descida em 37% de incidentes de violência, mas alertou para os desafios que ainda existem.

“Continuará a ser desenvolvido um trabalho próximo com sociedades desportivas, adeptos, autoridades e restantes parceiros institucionais”, sublinhou o dirigente em comunicado, apelando ao reforço de iniciativas para erradicar e prevenir comportamentos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Ponto Nacional de Informação Desportiva (PNID) da PSP o número de incidentes de violência nas competições profissionais de futebol caiu quase 37% até 4 de janeiro, embora tenha alertado para o crescimento dos casuals.

Segundo os dados oficiais do PNID apurados até 4 janeiro - a primeira volta das competições profissionais de futebol - o número global de incidentes diminuiu de 3096 para 1951 ocorrências, representando uma diminuição de cerca de 37%.

Um cenário que Reinaldo Teixeira viu com agrado, sublinhando que o mesmo “deve ser entendido como um passo relevante num percurso que exige continuidade e vigilância permanente” e que o objetivo é “garantir que os estádios permanecem espaços de festa, respeito e partilha”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda