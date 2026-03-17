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Vitória impedido de contratar jogadores por tempo indeterminado

17 mar, 2026 - 23:39 • Lusa

Falta apresentar um comprovativo relativo a uma transferência ocorrida este ano, com um clube sérvio.

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A FIFA impediu o Vitória de Guimarães de contratar jogadores por tempo indeterminado, ao incluir, na segunda-feira, o clube da I Liga portuguesa na lista de clubes banidos das janelas de transferências.

A punição, indicada no site oficial do organismo que tutela o futebol, estará em vigor até “ser levantada”, sem qualquer prazo estabelecido.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Vitória de Guimarães adiantou que “não há qualquer dívida a outro clube” a propósito de transferências realizadas, mas reconheceu que falta apresentar um comprovativo relativo a uma transferência ocorrida neste ano, com um clube sérvio.

Na época em curso, os minhotos contrataram o médio Mitrovic aos sérvios do Zeleznicar Pancevo, no verão anterior, por 870 mil euros, e o avançado Ejike Opara ao Novi Pazar, em janeiro de 2026, por 900 mil euros.

Ao ser banido dos mercados de transferências, um clube fica impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores até a punição ser levantada, mas pode à mesma inscrever jogadores dos seus escalões de formação na equipa principal.

Os clubes em causa também podem acertar a venda dos passes de futebolistas enquanto a sanção estiver em vigor.

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