  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
António Nobre no Braga-FC Porto

18 mar, 2026 - 18:45

A partida da Pedreira está marcada para as 20h30 de domingo.

O árbitro António Nobre vai dirigir o Sp. Braga-FC Porto, partida cartaz da jornada 27 da I Liga.

Já João Pinheiro (Alverca-Sporting) e Luís Godinho (Benfica-Vitória Guimarães) vão estar nos outros jogos com grandes.

Veja os árbitros:

Estrela-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Bruno Esteves

Moreirense-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Rui Oliveira

Famalicão-Nacional
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Soares

Santa Clara-Gil Vicente
Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Ricardo Moreira

Benfica-Vitória
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Manuel Mota

Tondela-AVS
Árbitro: Miguel Nogueirao
VAR: Rui Costa

Estoril-Rio Ave
Árbitro: André Narciso
VAR: Rui Silva

Alverca-Sporting
Árbitro: João Pinheiro
VAR: João Malheiro Pinto

Sp. Braga-FC Porto
Árbitro: António Nobre
VAR: Tiago Martins

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril

NASA pode lançar missão Artemis II já a 1 de abril