I Liga
António Nobre no Braga-FC Porto
18 mar, 2026 - 18:45
A partida da Pedreira está marcada para as 20h30 de domingo.
O árbitro António Nobre vai dirigir o Sp. Braga-FC Porto, partida cartaz da jornada 27 da I Liga.
Já João Pinheiro (Alverca-Sporting) e Luís Godinho (Benfica-Vitória Guimarães) vão estar nos outros jogos com grandes.
Veja os árbitros:
Estrela-Casa Pia
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Bruno Esteves
Moreirense-Arouca
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Rui Oliveira
Famalicão-Nacional
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Rui Soares
Santa Clara-Gil Vicente
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Ricardo Moreira
Benfica-Vitória
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Manuel Mota
Tondela-AVS
Árbitro: Miguel Nogueirao
VAR: Rui Costa
Estoril-Rio Ave
Árbitro: André Narciso
VAR: Rui Silva
Alverca-Sporting
Árbitro: João Pinheiro
VAR: João Malheiro Pinto
Sp. Braga-FC Porto
Árbitro: António Nobre
VAR: Tiago Martins
- Bola Branca 18h14
- 18 mar, 2026
-