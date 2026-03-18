É uma coisa de Sporting's. Braga dá a volta ao Ferencváros e está nos "quartos" da Liga Europa

O Sporting de Braga está nos quartos de final da Liga Europa, depois de dar a volta à eliminatória dos "oitavos" com o Ferencváros, com uma goleada, por 4-0, na segunda mão, em casa, esta quarta-feira.

Deve ser uma coisa de Sporting's, embora o de Braga, que sofrera uma derrota por 2-0 no primeiro jogo, nem tenha precisado de prolongamento. Ou de segunda parte: a cambalhota chegou em 34 minutos.

Tudo começou ao minuto 11, quando Pau Víctor rasgou a defesa húngara com um passe para Rodrigo Zalazar. O uruguaio desmarcou-se pelo corredor direito, entrou na área e cruzou rasteiro, em bandeja de platina, para a entrada ao segundo poste de Ricardo Horta, que só teve de encostar.

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Ainda nem o batimento cardíaco dos adeptos presentes na Pedreira tinha desacelerado, quando, aos 15 minutos, Zalazar cruzou para a área e um jogador do Ferencváros afastou para a entrada da área. Aí surgiu Florian Grillitsch, a disparar de primeira, rasteiro, e o guarda-redes, que parecia ter a bola controlada, deixou-a fugir por debaixo do corpo. Foi "frango", mas esses também valem e a eliminatória estava igualada.

Ao minuto 34, e já depois de Dávid Gróf ter negado um grande golo de chapéu a Horta, Pau isolou Gabri Martínez ao primeiro toque. O extremo aproveitou o desalinhamento da defesa húngara para galgar até à área e, na cara de Gróf, dar de bico para o golo. Estava consumada a reviravolta.

Para que o Ferencváros não sonhasse com a recuperação, Horta voltou a fazer das suas na segunda parte. Aos 53 minutos, após uma grande jogada do Braga, a rendilhar entrelinhas ao primeiro toque, Grillitsch tocou da direita para o meio, para a entrada da área, de onde o capitão rematou em jeito, para um golo de fazer levantar o estádio — e para a goleada.

Com este resultado, o Braga fica à espera de Panathinaikos ou Bétis. Os gregos venceram na primeira mão, por 1-0, e na quinta-feira. O segundo jogo está marcado para quinta-feira, às 20h00, em Espanha.