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Já pode inscrever jogadores. FIFA levanta “castigo” do Vitória

18 mar, 2026 - 17:35 • Lusa

Nome do clube português estava na lista negra desde segunda-feira.

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O Vitória Guimarães viu a FIFA levantar o impedimento de inscrever novos jogadores que vigorava desde segunda-feira, informou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, em concordância com o site oficial do organismo internacional.

Contactada pela Lusa na terça-feira, fonte oficial do Vitória de Guimarães adiantou não haver “qualquer dívida a outro clube” a propósito de transferências realizadas, mas reconheceu que faltava apresentar um comprovativo relativo a uma transferência ocorrida neste ano, com um clube sérvio.

Na época em curso, os minhotos contrataram o médio Mitrovic aos sérvios do Zeleznicar Pancevo, no verão anterior, por 870 mil euros, e o avançado Ejike Opara ao Novi Pazar, em janeiro de 2026, por 900 mil euros.

Antes de levantar a sanção, a FIFA respondeu a uma pergunta enviada pela Lusa acerca da proibição imposta ao clube português, esclarecendo que os vitorianos tinham sido punidos após o incumprimento das etapas obrigatórias referentes ao Regulamento do Estado e da Transferência de jogadores.

O organismo que tutela o futebol mundial esclareceu ainda que a sanção seria “levantada assim que o clube tivesse completado as etapas para retificar o seu erro”.

Ao ser banido dos mercados de transferências, um clube fica impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores até a punição ser levantada, mas pode à mesma inscrever jogadores dos seus escalões de formação na equipa principal.

Os clubes em causa também podem acertar a venda dos passes de futebolistas enquanto a sanção estiver em vigor.

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