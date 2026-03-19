  • Bola Branca 18h16
  • 19 mar, 2026
Golos valem dinheiro

Futebol solidário apoia zonas afetadas pela “Kristin”

19 mar, 2026 - 19:25

Iniciativa vai decorrer durante a jornada 30 dos dois campeonatos profissionais.

Cada golo marcado na jornada 30 das I e II Liga vai valer dinheiro numa iniciativa de cariz solidário chamada “Projeto Golo – Futebol pela Comunidade”.

O dinheiro angariado vai apoiar, via Cruz Vermelha, a população das zonas mais afetadas pela tempestade “Kristin”.

As contas estão feitas: cada golo apontado na I Liga valerá 100 euros e 50 euros na II Liga. Nota ainda para um valor para o golo de Éder no Euro 2016, que vale quatro mil euros.

A iniciativa foi apresentada esta quinta-feira no Sindicato dos Jogadores, em Odivelas. O presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, lembra que esta iniciativa complementa o trabalho efetuado pela Comissão de Emergência criada pela FPF.

Já em contagem decrescente para o Mundial, Éder, embaixador da iniciativa, não se esconde e admite que Portugal tem equipa para ganhar. “Os adeptos estão confiantes. Agora vai depender porque há muitas seleções com qualidade, mas temos todos os ingredientes para acreditar”, assume.
Entre nomes como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Nuno Mendes e João Neves, dá grande destaque a Gonçalo Ramos. “A forma como tem gerido a carreira e a situação no PSG é de louvar. Nós sabemos da qualidade do Gonçalo e de vez em quando, se calhar com alguma injustiça, não joga tanto. Tem um ratio de golos super importante em relação ao tempo de jogo”, acrescenta o antigo internacional português.
"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

