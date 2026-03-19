Golos valem dinheiro
Futebol solidário apoia zonas afetadas pela “Kristin”
19 mar, 2026 - 19:25
Iniciativa vai decorrer durante a jornada 30 dos dois campeonatos profissionais.
Cada golo marcado na jornada 30 das I e II Liga vai valer dinheiro numa iniciativa de cariz solidário chamada “Projeto Golo – Futebol pela Comunidade”.
O dinheiro angariado vai apoiar, via Cruz Vermelha, a população das zonas mais afetadas pela tempestade “Kristin”.
As contas estão feitas: cada golo apontado na I Liga valerá 100 euros e 50 euros na II Liga. Nota ainda para um valor para o golo de Éder no Euro 2016, que vale quatro mil euros.
A iniciativa foi apresentada esta quinta-feira no Sindicato dos Jogadores, em Odivelas. O presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, lembra que esta iniciativa complementa o trabalho efetuado pela Comissão de Emergência criada pela FPF.
