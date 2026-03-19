Morreu Silvino, ex-guarda-redes de Benfica e FC Porto e ex-adjunto de Mourinho

Silvino Louro, antigo internacional português, morreu aos 67 anos.

O ex-guarda-redes jogou em clubes como Benfica, FC Porto, V. Guimarães, Aves e Salgueiros, além de Vitória de Setúbal, onde iniciou a carreira profissional.

O ex-futebolista, que também foi treinador de guarda-redes na Seleção e de equipas técnicas lideradas por José Mourinho durante mais de década e meia (FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid ou Manchester United), não resistiu a um cancro.

Silvino foi internacional por Portugal em 23 ocasiões (de 1983 a 1997) e campeão na Luz por quatro vezes (mais uma taça de Portugal e uma Supertaça). Foi ainda titular dos encarnados em duas finais da Taça dos Campeões Europeus de 1988 e 1990. Já nos dragões fez 21 jogos e foi bicampeão nacional.

O Benfica já manifestou "o seu profundo pesar" pelo falecimento do guarda-redes. "A sua dedicação, profissionalismo e qualidade entre os postes deixaram uma marca indelével na história do clube."

Também o FC Porto "recebeu com muita consternação a notícia da morte de Silvino Louro, antigo atleta e treinador de guarda-redes do clube".