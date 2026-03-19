Portugal bate recorde de pontos numa só época europeia

Com as vitórias de Sporting, Sp. Braga e FC Porto nesta jornada europeia, Portugal bateu o recorde de pontos do país no ranking da UEFA.

O sexto lugar de Portugal já estava garantido – o que vai permitir o regresso de três equipas à Champions em 2027/28 –, mas o amealhar de pontos continua.

São já 18,900 pontos conseguidos, acima do anterior recorde (18,800) alcançados em 2010/11, quando FC Porto e Sp. Braga foram à final da Liga Europa.

A Liga Portugal, através de uma mensagem do diretor executivo Paulo Costa, já parabenizou os clubes portugueses pela “caminhada de sucesso dos emblemas nacionais”.

“A Liga Portugal regozija-se com esta prestação coletiva, sente orgulho nos futebolistas que nos representam a todos e, por isso, não regateamos um Parabéns bem entusiástico”, acrescenta.